Події

03:28 03.12.2022

Зупинка заводів будматеріалів неминуча у разі погіршення ситуації з енергопостачанням – президент ВСВБ

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Зупинка заводів будматеріалів неминуча у разі погіршення ситуації з енергопостачанням – президент ВСВБ

 У разі тривалих та непередбачуваних відключень енергопостачання виробники будівельних матеріалів будуть змушені зупиняти підприємства повністю, повідомив президент Всеукраїнської спілки виробників будматеріалів Костянтин Салій.
"Якщо світла не буде більше 12 годин на добу, а підключення будуть поза прогнозованими графіками, то підприємства зупиняться: втрачати дороге обладнання ніхто не наважиться. Товарні бетони 3-4 години в ємностях не виживуть - це жахливі збитки", - повідомив Салій у коментарі агенству "Інтерфакс-Україна".
За його словами, альтернативних джерел енергії для підприємств з виробництва будматеріалів із енергоємністю понад 1 МВт фактично немає.
Як повідомив президент ВСВБ, спад виробництва та споживання будматеріалів в Україні, який розпочався з початку повномасштабної війни, триватиме до старту будівельного сезону у 2023 році. Водночас він зазначив, що попри достатній запас сировинних ресурсів у виробників фінансові ресурси практично вичерпані.
"Фінансові ресурси майже вичерпані – на весну 2023 року може початися хвиля закриття та продажу підприємств за борги", – зазначив Салій.

Теги: #україна #енергопостачання #заводи #будматеріалів

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