Кабмін упровадив електронну чергу на ПП "Ягодин - Дорогуськ"

Кабінет Міністрів схвалив пілотну електронну чергу - проведення експериментального проєкту з організації управління чергами вантажних автомобілів на пункті пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в п'ятницю на період з 5 грудня 2022 року по 5 грудня 2024 року.

Затверджено також Порядок реалізації експериментального проєкту: встановлено, що бронювання місця в чергу, руху в ній і виїзд для перетину держкордону здійснюється безкоштовно.

Як повідомлялося, ще у вересні заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм анонсував пілотний проєкт електронної черги на одному з пунктів пропуску.

"У тестовому режимі працюватиме вебпортал із можливістю запису в чергу з будь-якої точки виїзду. До кінця року буде презентовано мобільний застосунок", - зазначив Найєм.

За його словами, система передбачатиме інтеграцію з митними базами даних для пріоритизації вантажів, а також зможе самостійно управляти потоками вантажів залежно від групи товарів.

Проєкт реалізується у співпраці з Міністерством цифрової трансформації, Державними митною та прикордонною службами України.