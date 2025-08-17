На ПП "Лужанка" на кордоні з Угорщиною утворилася велика черга з легкових авто - очевидці

Значна черга з легкових автомобілів утворилась у пункті пропуску "Лужанка" (Закарпатська область) на кордоні з Угорщиною.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" очевидці, автомобілісти очікують своєї черги багато годин під палаючим сонцем, автомобілі просуваються надзвичайно повільно — в середньому по три машини за годину. "Стоїмо вже більше восьми годин, машини майже не рухаються, прикордонники випускають по кілька автомобілів за годину, а людей ніхто ні про що не інформує", — розповів один із водіїв.

Люди в черзі відзначають відсутність інфраструктури, дефіцит води і затягнуте оформлення документів прикордонниками. За нинішнього темпу роботи пункту пропуску люди можуть провести на кордоні добу та більше.

Сотні авто періодично масово сигналять на знак протесту, але жодної реакції та прискорення процедури пропуску громадян не відбувається.