Події

15:04 02.12.2022

Боррель відвідав українських солдатів, які проходять тренування у Польщі

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Боррель відвідав українських солдатів, які проходять тренування у Польщі

 Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відвідав тренувальний майданчик Місії військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine).

"Сьогодні я відвідую тренувальний майданчик нашої нової тренувальної місії ЄС для українських солдатів EUMAM. Я зустрінуся з першою групою стажерів із 15 000 солдатів, яких навчатиме EUMAM. Вдячний Польщі за проведення значної частини тренінгу на польській землі", - написав Боррель у твіттері.

 

Теги: #зсу #боррель

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