Боррель відвідав українських солдатів, які проходять тренування у Польщі

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель відвідав тренувальний майданчик Місії військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine).

"Сьогодні я відвідую тренувальний майданчик нашої нової тренувальної місії ЄС для українських солдатів EUMAM. Я зустрінуся з першою групою стажерів із 15 000 солдатів, яких навчатиме EUMAM. Вдячний Польщі за проведення значної частини тренінгу на польській землі", - написав Боррель у твіттері.