У Куп'янську виявлено списки місцевих зрадників та колаборантів – ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань спільно з Харківською облпрокуратурою виявили у Куп'янському районі схованку з важливими документами, які окупанти не встигли знищити під час відступу.

"Серед знайденого особові справи співробітників так званого окупаційного відділу поліції, письмові згоди на співпрацю зрадників-правоохоронців, розпорядження окупаційного керівництва, табелі робочого часу, накази про призначення на посади, анкети, фотографії та багато іншого", - повідомляє ДБР.

Серед знайдених документів також виявлено доноси місцевих колаборантів, які передавали окупантам інформацію про патріотів та учасників АТО.

"ДБР вивчить знайдені документи та долучить їх до кримінальних проваджень як речові докази", - зазначають у відомстві.