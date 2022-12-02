Події

13:47 02.12.2022

У Куп'янську виявлено списки місцевих зрадників та колаборантів – ДБР

1 хв читати
У Куп'янську виявлено списки місцевих зрадників та колаборантів – ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань спільно з Харківською облпрокуратурою виявили у Куп'янському районі схованку з важливими документами, які окупанти не встигли знищити під час відступу.

"Серед знайденого особові справи співробітників так званого окупаційного відділу поліції, письмові згоди на співпрацю зрадників-правоохоронців, розпорядження окупаційного керівництва, табелі робочого часу, накази про призначення на посади, анкети, фотографії та багато іншого", - повідомляє ДБР.

Серед знайдених документів також виявлено доноси місцевих колаборантів, які передавали окупантам інформацію про патріотів та учасників АТО.

"ДБР вивчить знайдені документи та долучить їх до кримінальних проваджень як речові докази", - зазначають у відомстві.

Теги: #списки #купянськ #колаборанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:06 30.11.2022
Директору Куп'янського ліцею, яка відправляла вчителів до Курська для "підвищення кваліфікації", заочно оголошено про підозру в колабораціонізмі

Директору Куп'янського ліцею, яка відправляла вчителів до Курська для "підвищення кваліфікації", заочно оголошено про підозру в колабораціонізмі

14:35 30.11.2022
СБУ затримала двох колаборантів на Херсонщині, які викрадали українців

СБУ затримала двох колаборантів на Херсонщині, які викрадали українців

09:55 28.11.2022
Мінкультури передало РНБО для подальшого адміністрування перелік осіб, які загрожують нацбезпеці

Мінкультури передало РНБО для подальшого адміністрування перелік осіб, які загрожують нацбезпеці

10:45 26.11.2022
Вранці окупанти обстріляли Куп'янськ, поранений 1 мирний житель - Синєгубов

Вранці окупанти обстріляли Куп'янськ, поранений 1 мирний житель - Синєгубов

08:54 23.11.2022
У результаті ранкового ворожого обстрілу Куп'янська двоє людей загинули, ще двоє поранені

У результаті ранкового ворожого обстрілу Куп'янська двоє людей загинули, ще двоє поранені

08:45 23.11.2022
Окупанти обстріляли Куп'янськ, двоє людей загинули

Окупанти обстріляли Куп'янськ, двоє людей загинули

07:44 18.11.2022
В окупованому Куп'янську в ліцеї вилучено понад п'ять тисяч російських підручників та атестати російського зразка

В окупованому Куп'янську в ліцеї вилучено понад п'ять тисяч російських підручників та атестати російського зразка

10:08 17.11.2022
У Куп'янську під обстрілом окупантів загинула жінка, в районі троє поранених

У Куп'янську під обстрілом окупантів загинула жінка, в районі троє поранених

19:15 16.11.2022
Затримано двох мешканок Харківщини, які під час окупації роздавали російську гуманітарку та збирали для загарбників персональні дані місцевих жителів

Затримано двох мешканок Харківщини, які під час окупації роздавали російську гуманітарку та збирали для загарбників персональні дані місцевих жителів

17:41 16.11.2022
Окупанти обстріляли Куп'янськ під час ексгумації, місцева мешканка загинула, правоохоронця поранено

Окупанти обстріляли Куп'янськ під час ексгумації, місцева мешканка загинула, правоохоронця поранено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) з оточення московського патріарха Кирила, священнослужителя не затримано

У закривавлених пакунках, відправлених до українських посольств, були очі тварин

У Тернополі надійшла інформація про можливе мінування будівель автовокзалу і ТРЦ

СБУ вживає контррозвідувальних заходів на об'єктах УПЦ (МП) у трьох областях України

З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 90 тис. осіб особового складу – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

У ДНІПРІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Гроссі сподівається до кінця року погодити з Україною та РФ створення зони безпеки навколо ЗАЕС

СБУ повідомила про підозру митрополиту Кіровоградської єпархії УПЦ (МП) з оточення московського патріарха Кирила, священнослужителя не затримано

У закривавлених пакунках, відправлених до українських посольств, були очі тварин

У Херсоні затримано російського агента, який коригував обстріли позицій ЗСУ

Нардеп Костенко: Європа вже знає, як збивати кожну російську ракету

СБУ має очолювати політик – нардеп Костенко

У Тернополі надійшла інформація про можливе мінування будівель автовокзалу і ТРЦ

У вихідні в Україні без опадів, місцями ожеледиця

Люди на Херсонщині повертаються навіть до будинків без дахів – нардеп Костенко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА