Пентагон уклав контракт на виробництво додаткових РСЗВ HIMARS майже на $431 млн

Міністерство оборони США та корпорація Lockheed Martin уклали контракт на виробництво реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS на суму $430,93 млн, повідомив Пентагон.

У повідомленні наголошується, що контракт передбачає "повномасштабне виробництво (...) систем і допоміжних послуг для задоволення нагальної потреби у підтримці армії та різних іноземних партнерів".

Передбачувана дата завершення контракту – 31 грудня 2025 року. На час його укладання на закупівлю ракет, що використовуються в цій системі, у 2023 фінансовому році було виділено армійські кошти у розмірі $209,34 млн, інформував Пентагон.

У повідомленні не уточнюється, яким саме іноземним партнерам планується постачати HIMARS.