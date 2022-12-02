Події

07:25 02.12.2022

Пентагон уклав контракт на виробництво додаткових РСЗВ HIMARS майже на $431 млн

1 хв читати
Пентагон уклав контракт на виробництво додаткових РСЗВ HIMARS майже на $431 млн

Міністерство оборони США та корпорація Lockheed Martin уклали контракт на виробництво реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS на суму $430,93 млн, повідомив Пентагон.

У повідомленні наголошується, що контракт передбачає "повномасштабне виробництво (...) систем і допоміжних послуг для задоволення нагальної потреби у підтримці армії та різних іноземних партнерів".

Передбачувана дата завершення контракту – 31 грудня 2025 року. На час його укладання на закупівлю ракет, що використовуються в цій системі, у 2023 фінансовому році було виділено армійські кошти у розмірі $209,34 млн, інформував Пентагон.

У повідомленні не уточнюється, яким саме іноземним партнерам планується постачати HIMARS.

 

 

 

Теги: #сша #контракт #пентагон #рсзв

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:50 01.12.2022
Президент США буде готовий до діалогу, якщо вирішить, що РФ готова завершити війну в Україні

Президент США буде готовий до діалогу, якщо вирішить, що РФ готова завершити війну в Україні

20:54 01.12.2022
Президенти США та Франції мають намір і надалі підтримувати Україну й притягнути РФ до відповідальності за воєнні злочини – спільна заява

Президенти США та Франції мають намір і надалі підтримувати Україну й притягнути РФ до відповідальності за воєнні злочини – спільна заява

19:39 01.12.2022
Президент Зеленський має визначати, коли буде перемога для України і що вона означатиме – посол США

Президент Зеленський має визначати, коли буде перемога для України і що вона означатиме – посол США

08:55 01.12.2022
США планують розширити програму підготовки військовослужбовців України

США планують розширити програму підготовки військовослужбовців України

06:27 01.12.2022
Зеленський отримав нагороду "International Pioneer Award" за непохитну відданість принципам свободи та демократії

Зеленський отримав нагороду "International Pioneer Award" за непохитну відданість принципам свободи та демократії

02:31 01.12.2022
Пентагон та "Raytheon Technologies" уклали контракт на виготовлення шести ППО NASAMS для України

Пентагон та "Raytheon Technologies" уклали контракт на виготовлення шести ППО NASAMS для України

21:05 30.11.2022
Блінкен підтвердив готовність США надавати Україні засоби ППО

Блінкен підтвердив готовність США надавати Україні засоби ППО

20:13 30.11.2022
Експостпред США в ООН Ніккі Гейлі думає про участь у президентських перегонах

Експостпред США в ООН Ніккі Гейлі думає про участь у президентських перегонах

09:46 30.11.2022
США контролюють використання Києвом наданої йому американської допомоги, немає жодних "порожніх чеків" - Білий дім

США контролюють використання Києвом наданої йому американської допомоги, немає жодних "порожніх чеків" - Білий дім

06:53 30.11.2022
США розглядають для передачі Україні всі можливі засоби, які могли б допомогти протистояти атакам РФ

США розглядають для передачі Україні всі можливі засоби, які могли б допомогти протистояти атакам РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

СБУ вживає контррозвідувальних заходів на об'єктах УПЦ (МП) у трьох областях України

З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 90 тис. осіб особового складу – Генштаб ЗСУ

ЗС України відбили атаки ворога в районах 14 населених пунктів на Донбасі

Ворог здійснив 35 ракетних та авіаударів, понад 35 обстрілів із РСЗВ за добу

Іще три українських посольства отримали листи з погрозами - Кулеба

ОСТАННЄ

Окупанти 42 рази обстріляли за добу Херсонську область, загинуло 3 людей, 7 мешканців поранено - ОВА

Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо окремих аспектів діяльності релігійних організацій в Україні та застосування персональних санкцій

СБУ вживає контррозвідувальних заходів на об'єктах УПЦ (МП) у трьох областях України

Переміщення військ РФ у Запорізькій області може свідчити про нездатність захистити критичні райони – ISW

Київ поступово наближається до планових відключень - КМВА

Пожежу, що виникла в Запоріжжі у результаті нічного ракетного удару, загасили

Ракетного удару по Чугуївській громаді Харківщини було завдано С-300 із території Бєлгородської області, постраждали дві жінки

З початку повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ втратила понад 90 тис. осіб особового складу – Генштаб ЗСУ

Уряд України внесе законопроєкт про неможливість діяльності в Україні афілійованих із Росією релігійних організацій

Ведучий британської програми "Вижити за будь-яку ціну" Гріллз покаже програму про Зеленського та боротьбу українців за життя

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА