Верховна Рада має намір удосконалити окремі питання проходження військової служби.

За відповідний законопроєкт №8169 про внесення змін до законів щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та проходження військової служби у першому читанні проголосував 261 парламентарій на пленарному засіданні Верховної Ради у четвер, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.

Законопроєкт пропонує, зокрема, внести зміни до закону "Про військовий обов'язок та військову службу" та привести його положення у відповідність до Статутів Збройних Сил України.

Запропоновані зміни передбачають проходження випробувань після прийняття на військову службу за контрактом. Як зазначається у законопроєкті, для громадян України, прийнятих на військову службу за контрактом до Збройних Сил та інших військових формувань (крім Служби безпеки та Служби зовнішньої розвідки), випробування є обов'язковими, Звільняються від випробувань курсанти вищих військових навчальних закладів і військових навчальних підрозділів вищої освіти, а також ті, хто проходили військову службу раніше. Термін випробувань встановлюється від 1 до 6 місяців.

Відповідно до змін термін проходження військової служби за контрактом буде від одного до 10 років, а положення про укладення контракту на шість місяців пропонується скасувати.

Законопроєкт також передбачає зміни до законів "Про професійну вищу освіту" та "Про професійну (професійно-технічну) освіту".