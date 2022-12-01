"БРСМ-Нафта" має намір оснастити генераторами понад 80% АЗК

Мережа АЗК "БРСМ-Нафта" оснастила генераторами 50% своїх комплексів і планує довести цей показник до понад 80%.

"Додаткові генератори вже в дорозі та найближчим часом понад 80% наших комплексів будуть із генераторами", - повідомляється в пресрелізі компанії у четвер.

"БРСМ-Нафта" також оснащує "Старлінками" насамперед АЗК на звільнених територіях – у Херсоні та Харківській області.

Крім того, мережа підвищила ліміт зняття готівки на касі до 6 тис. грн в одному чеку.

"Це дозволить людям не мерзнути в чергах у банкоматів. Послуга доступна для будь-яких банківських карток Mastercard. На АЗК у Дніпрі, Херсоні, Харкові та Миколаєві є можливість зняти до 6 000 грн за раз. В інших містах України – 500 грн за один раз, однак кількість транзакцій не обмежена за наявності готівки на касі", - йдеться у документі.

Як зазначили у компанії, по суті, АЗК є своєрідними "пунктами незламності", де є всі базові послуги: електроенергія, мобільний зв'язок, інтернет, тепло, освітлення, вода, гаряча їжа, аптечки, пальне.

"В одному такому нашому "пункті незламності" можуть одночасно перебувати від 40 до 200 осіб. Тимчасових лімітів перебування немає, але не варто забувати, що іншим теж потрібно підзарядити телефон і зігрітися", - наголосили в "БРСМ-Нафта".

Наразі у компанії поки не спостерігають критичного зростання попиту на пальне, проте не виключають його обмежень, якщо повториться ажіотаж перших місяців війни.

"Ми робимо все можливе для життєзабезпечення українських міст та їх мешканців у складних умовах. І щоб не відбувалося, продовжимо це робити", - резюмували у "БРСМ-Нафта".

"БРСМ-Нафта" - торгова марка однієї з перших у пострадянській Україні мереж автозаправних комплексів, яка була створена у 1991 році. Під торговою маркою "БРСМ-Нафта" працює понад 200 АЗК.