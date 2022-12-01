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19:04 01.12.2022

Голова "Нафтогазу" на зустрічі з послами G7 та ЄС оцінив потребу в імпорті газу у 3 млрд куб. м цієї зими з урахуванням військових ризиків

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Голова "Нафтогазу" на зустрічі з послами G7 та ЄС оцінив потребу в імпорті газу у 3 млрд куб. м цієї зими з урахуванням військових ризиків

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов на зустрічі з послами G7 та делегацією ЄС оцінив потреби країни в імпорті в 3 млрд куб. м газу в цей опалювальний період з урахуванням військових ризиків.

"Відповідно до попередніх розрахунків Міненерго, враховуючи військові ризики, на період опалювального сезону необхідно додатково до 3 млрд куб. м газу, що в грошовому еквіваленті на сьогодні – понад $4 млрд. У цьому нам потрібна допомога наших іноземних партнерів", - наводить його слова пресслужба НАК.

За словами Чернишова, від початку повномасштабного вторгнення країна-агресор зруйнувала понад 300 об'єктів енергетичної інфраструктури України. Зокрема, 17 листопада завдано ударів по понад 10 газодобувних об'єктах.

Голова правління "Нафтогазу" нагадав, що одним із його першочергових завдань на зазначеній посаді є відновлення довіри до компанії з боку іноземних партнерів та власників євробондів, зокрема оголошення конкурсу на посади членів наглядової ради НАК відповідно до стандартів ОЕСР.

Співрозмовники також обговорили стратегію "Нафтогазу" щодо партнерств з іноземними урядами та бізнесом.

"Нафтогаз" відкритий для зміцнення співпраці з нашими іноземними партнерами. Ми пропонуємо урядам та бізнесу держав-членів "Великої сімки" та ЄС співпрацю щодо видобутку вуглеводнів в Україні", - додав Чернишов.

 

Теги: #газ #імпорт #війна #потреби

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