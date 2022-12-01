Росіяни обстріляли Бериславський район, пошкоджено будинки

Російські війська обстріляли Бериславський район на Херсонщині 30 листопада, внаслідок чого постраждали приватні будинки, повідомив голова Бериславської РВА Володимир Литвинов.

"Російська армія не припиняє завдавати ударів по населених пунктах Бериславського району", - йдеться у повідомленні.

Литвинов пояснив, що протягом доби під ворожим вогнем окупантів опинилися Бериславська, Нововоронцовська, Тягинська та Новоолександрівська територіальні громади. Серед них м. Берислав, смт Нововоронцовка, с.Тягинка, Новоолександрівка та с. Гаврилівка.

"В результаті ворожих обстрілів є пошкодження приватних будинків, і вибиті вікна вибуховою хвилею. Інформація про потерпілих місцевих жителів відсутня", - додав глава РВА.