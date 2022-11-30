До Ради надійшла заява Кубракова про звільнення

До Верховної Ради надійшла заява міністра інфраструктури Олександра Кубракова про звільнення, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"До Верховної Ради внесли заяву Кубракова Олександра про звільнення з посади міністра інфраструктури України", - написав Железняк у телеграмі.

Железняк також розповів, що після того, як Верховна Рада проголосує за його звільнення, коаліція подасть проєкт постанови про призначення Кубракова віцепрем'єр-міністром і об'єднає два міністерства (інфраструктури та регіональної політики).

За словами народного депутата, "це станеться цього тижня".