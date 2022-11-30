Події

06:53 30.11.2022

США розглядають для передачі Україні всі можливі засоби, які могли б допомогти протистояти атакам РФ

1 хв читати
США розглядають для передачі Україні всі можливі засоби, які могли б допомогти протистояти атакам РФ

ППО є головним пріоритетом для США у допомозі України та розглядаються всі можливі засоби, які б допомогли українським військовим у захисті від атак окупантів, повідомив високопосадовець Міністерства оборони США під час брифінгу.

"Я б сказав, що протиповітряна оборона — це наш головний пріоритет, і ми розглядаємо всі можливі засоби, які могли б допомогти українцям протистояти атакам Росії. (…) Я думаю, важливо відзначити, що лише за останні пару місяців надійшла низка пропозицій щодо підтримки протиповітряної оборони. Ви знаєте, ми багато чули про систему IRIST, яку внесла Німеччина. Іспанія, на додаток до згаданого мною Hawk, надала систему Aspide. Франція передала систему Crotale. І знову на підході додаткові пускові установки Hawk", - цитує високопосадовця прес-служба Міноборони США.

Крім цього, представник Пентагону повідомив, що США розглядає передачу авіації "як потребу у засобах у довгостроковій перспективі", але ППО є "безпосереднім пріоритетом".

 

Теги: #сша #україна #оборона #ппо

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:34 30.11.2022
США проведуть черговий саміт за демократію у 2023 році

США проведуть черговий саміт за демократію у 2023 році

03:31 30.11.2022
У Китаї до 2035 року може бути 1,5 тис. ядерних боєголовок, вважають у Пентагоні

У Китаї до 2035 року може бути 1,5 тис. ядерних боєголовок, вважають у Пентагоні

02:12 30.11.2022
Митрополит Єлисей та співак Ігор Демарін позбавлені звання почесних громадян Ізюма

Митрополит Єлисей та співак Ігор Демарін позбавлені звання почесних громадян Ізюма

01:26 30.11.2022
Три суховантажі доставлять українське продовольство до Туреччини та Італії

Три суховантажі доставлять українське продовольство до Туреччини та Італії

00:21 30.11.2022
У вівторок ворог направив 150 мін та снарядів на прикордонні громади – голова Сумської ОВА

У вівторок ворог направив 150 мін та снарядів на прикордонні громади – голова Сумської ОВА

23:43 29.11.2022
Зеленський закликав до об'єднання світової більшості на підтримку проекту резолюції Генасамблеї ООН зі спецтрибуналу над Росією

Зеленський закликав до об'єднання світової більшості на підтримку проекту резолюції Генасамблеї ООН зі спецтрибуналу над Росією

23:29 29.11.2022
Іще цьогоріч Росія втратить убитими 100 тисяч солдатів - Зеленський

Іще цьогоріч Росія втратить убитими 100 тисяч солдатів - Зеленський

23:01 29.11.2022
Німеччина надасть Україні фінансову допомогу розміром €56 млн і 350 генераторів для ремонту енергетичної інфраструктури

Німеччина надасть Україні фінансову допомогу розміром €56 млн і 350 генераторів для ремонту енергетичної інфраструктури

21:36 29.11.2022
Обмеження в Києві у вівторок знизилися до 560 МВт - глава YASNO

Обмеження в Києві у вівторок знизилися до 560 МВт - глава YASNO

21:18 29.11.2022
У Києві прибирають наслідки вечірніх опадів - КМДА

У Києві прибирають наслідки вечірніх опадів - КМДА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський закликав до об'єднання світової більшості на підтримку проекту резолюції Генасамблеї ООН зі спецтрибуналу над Росією

Іще цьогоріч Росія втратить убитими 100 тисяч солдатів - Зеленський

Німеччина надасть Україні фінансову допомогу розміром €56 млн і 350 генераторів для ремонту енергетичної інфраструктури

Союзники з НАТО нарощуватимуть підтримку Україні - заява

Ключовими темами заходів НАТО, ОБСЄ та G7 будуть постачання Україні систем ППО та відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури - Кулеба

ОСТАННЄ

Унаслідок ракетного удару по Запорізькій області було пошкоджено газорозподільний пункт

Уночі окупанти обстріляли Нікополь і Марганецьку громаду

Зберігається загроза завдання ракетних ударів по об'єктах інфраструктури України

Борель закликав до пильності ЄС у відносинах із Китаєм

30 листопада: Цей день в Україні та в світі

Сигнали від відомих діячів культури мають вплив у світі - Зеленський на зустрічі з Джамалою

"Укрзалізниця" не скасовуватиме поїзди і у випадку нових блекаутів - голова правління

Глави МЗС країн G7+ обговорили ситуацію із критичною енергетичною інфраструктурою в Україні

Імплементація закону про олігархів затримується через відсутність висновку Венеціанської комісії - Малюська

Україна може забезпечити за рахунок імпорту менше ніж 10% потреби в е/е – голова енергокомітету ВР

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА