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18:43 28.11.2022

Генсек НАТО: Зустріч глав МЗС Альянсу в Бухаресті – ще одна важлива нагода підтвердити підтримку Україні

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Генсек НАТО: Зустріч глав МЗС Альянсу в Бухаресті – ще одна важлива нагода підтвердити підтримку Україні

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг переконаний, що майбутнє засідання міністрів закордонних справ країн - членів Північноатлантичного альянсу дасть можливість ще раз заявити про свою підтримку України, як і обговорити посилення наданої допомоги.

Про це він сказав у понеділок у Бухаресті на спільній із президентом Румунії Клаусом Йоганнісом пресконференції.

"Тут, у Бухаресті, міністри закордонних справ країн НАТО обговорять шляхи посилення нашої підтримки України, а також інших партнерів, які стикаються з тиском Росії, - Боснії і Герцеговини, Грузії та Молдови", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО знову висловив упевненість, що Альянс "не може дозволити Путіну перемогти". "Це показало б авторитарним лідерам у всьому світі, що вони можуть досягти своєї мети, використовуючи військову силу, і зробить світ більш небезпечним місцем для всіх нас. Тож в інтересах нашої безпеки підтримувати Україну", - пояснив він.

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Румунії Богданом Ауреску Столтенберг зазначив, що "з нетерпінням чекає на завтрашнє засідання". "Це дасть нам можливість повторити сильний меседж союзників НАТО, включно з Румунією, що ми підтримуємо Україну, її право на самооборону, і що ми маємо продовжувати надавати як військову підтримку, так і гуманітарну та фінансову", - сказав генсек Альянсу.

Засідання міністрів закордонних справ НАТО відбудеться в Бухаресті 29-30 листопада.

Теги: #нато #столтенберг

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