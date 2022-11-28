Російські окупанти напередодні 30 разів обстріляли територію Херсонщини, одна людина загинула

Російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонської області. За минулу добу внаслідок російських обстрілів загинула одна людина, ще двоє жителів області дістали поранень різного ступеня важкості, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у телеграм-каналі.

"Херсонський район - російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали Херсона, ворожі снаряди влучили у приватні та багатоквартирні будинки. Також загарбники били по таких населених пунктах району: Білозерці, Приозерному, Комишанах, Степанівці, Микільському, Чорнобаївці, Токарівці, Зеленівці, Придніпровському, Станіславу", - написав Янушевич.

Крім того, в Бериславському районі окупанти обстріляли Берислав, Республіканець, Новоберислав, Томарине, Тягинку, Новоолександрівку, Качкарівку, Осокорівку.