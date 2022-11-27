Події

19:57 27.11.2022

Литва направить Україні ще два млн євро на реконструкцію енергетичного сектора

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Литва направить Україні ще два млн євро на реконструкцію енергетичного сектора

Очільник міністерства оборони Арвідас Анушаускас повідомив, що Литва направить Україні ще два млн євро на реконструкцію енергетичного сектора.

"Литовські енергетичні компанії вже направили підтримку у розмірі 3 мільйонів € на реконструкцію енергетичного сектора України і ще 2 мільйони € прямують зараз", - написав він у мікроблозі твіттер у неділю.

Він зазначив, що з Литви до України було відправлено 6 вантажівок із 114 трансформаторами. Загалом, за словами Анушаускаса, Литва має намір поставити 252 трансформатори.

 

 

 

Теги: #литва #україна #енергетика #трансформатори

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