США надали Україні $20 млн для підтримки зернової ініціативи

Посол США в Україні Бріджит Брінк повідомила про надання Україні через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) $20млн для підтримки програми зернового експорту.

"Поки що Росія використовує їжу як зброю, президент Володимир Зеленський та Україна вживають заходів для вирішення проблеми відсутності продовольчої безпеки, викликаної війною Росії. 20 мільйонів доларів у вигляді підтримки США від USAID через Всесвітню продовольчу програму вже допомагають відправляти зерно з України тим, хто в ньому. найбільше потребує", - написала Брінк у твіттері у неділю.

За її словами, вона зараз перебуває в Одесі разом із міністром інфраструктури України Олексієм Кубраковим та головою офісу санкційної політики Державного департаменту США Джеймсом О'Браєном. "Повернулася до Одеси з координатором санкцій Держдепу Джимом О’Браєном та міністром інфраструктури Олексієм Кубраковим, щоб побачити, як швидко українські фермери, експортери та порти працюють над переміщенням мільйонів тонн зерна з України в світ у рамках Чорноморської зернової ініціативи", - додала Брінк.