Події

20:40 26.11.2022

20% із 530 столичних "Пунктів незламності" виявилися зачиненими - Арахамія

1 хв читати
20% із 530 столичних "Пунктів незламності" виявилися зачиненими - Арахамія

У Києві із 530 “Пунктів незламності”, роботу яких перевірили народні депутати, 20% виявилися зачиненими, повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

“Мені, чесно кажучи, як представнику влади соромно, хоч це має бути соромно не мені, а міській владі Києва. Але мені соромно, бо у 20% ці “Пункти незламності” взагалі зачинені”, - сказав Арахамія в ефірі єдиного телемарафону у суботу.

Глава фракції також зазначив, що не у всіх чинних пунктах створено необхідні умови.

"Десь є три генератори, але вони не підключені, десь немає жодного генератора, десь немає інтернету, десь немає води", - розповів народний депутат.

За словами Арахамії, для того щоб пункти запрацювали на повну силу, народні депутати мають намір підключити представників бізнесу та волонтерів.

"Безумовно, тиснутимемо і працюватимемо з міською владою, щоб протягом двох-трьох днів вирішити всі ці логістичні організаційні питання", - зазначив голова фракції.

Арахамія пояснив, що нардепи вирішили перевірити роботу “Пунктів незламності” у столиці, оскільки було багато скарг від киян, що пункти не працюють, там відсутні тепло, інтернет.

 

 

Теги: #київ #пункти_незламності

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:44 26.11.2022
У Києві очікуються снігопади і морози, комунальники підготували 525 одиниць техніки для прибирання снігу та обробки доріг

У Києві очікуються снігопади і морози, комунальники підготували 525 одиниць техніки для прибирання снігу та обробки доріг

16:07 26.11.2022
У Києві продовжують діяти екстрені відключення: світло по черзі вмикатимуть усім мешканцям до стабілізації ситуації - ДТЕК

У Києві продовжують діяти екстрені відключення: світло по черзі вмикатимуть усім мешканцям до стабілізації ситуації - ДТЕК

13:59 26.11.2022
У Києві в режимі аварійних відключень електроенергії залишаються 130 тис. жителів - КМВА

У Києві в режимі аварійних відключень електроенергії залишаються 130 тис. жителів - КМВА

13:13 26.11.2022
Кличко не виключає, що в неділю Київ може вийти на планові графіки відключень електроенергії

Кличко не виключає, що в неділю Київ може вийти на планові графіки відключень електроенергії

22:05 25.11.2022
Зеленський очікує від мерії Києва та місцевої влади всіх регіонів України більш якісної роботи з функціонування "Пунктів Незламності"

Зеленський очікує від мерії Києва та місцевої влади всіх регіонів України більш якісної роботи з функціонування "Пунктів Незламності"

20:07 25.11.2022
Київ поки що забезпечений електроенергією на 30% від потреби

Київ поки що забезпечений електроенергією на 30% від потреби

17:56 25.11.2022
У Києві очікується туман, мокрий сніг та ожеледиця, городян закликають бути уважними на дорогах

У Києві очікується туман, мокрий сніг та ожеледиця, городян закликають бути уважними на дорогах

14:23 25.11.2022
Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву – Кличко

Київ розгорнув роботу понад 400 пунктів обігріву – Кличко

14:09 25.11.2022
З 28 листопада навчання в школах розпочинатиметься і завершуватиметься у світловий проміжок дня

З 28 листопада навчання в школах розпочинатиметься і завершуватиметься у світловий проміжок дня

10:07 25.11.2022
Кличко: Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів Києва по черзі - на 3 години

Кличко: Протягом дня енергетики планують підключати електрику для всіх споживачів Києва по черзі - на 3 години

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Енергосистема відновлюється, проте необхідно продовжити економити електрику

Лідерство України особливо проявляється у гарантуванні продовольчої безпеки

Російські окупанти продовжують перегрупування з метою посилення військ на лиманському, авдіївському та новопавлівському напрямках – Генштаб ЗСУ

Авіаударом по Часовому Яру зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки і склад, три людини поранені - глава Донецької ОВА

ЄК готує до відправки в Україну 200 середніх трансформаторів, двох автотрансформаторів і 40 генераторів

ОСТАННЄ

Обмеження у Києві в суботу знизилися до 369 МВт

Енергосистема відновлюється, проте необхідно продовжити економити електрику

Лідерство України особливо проявляється у гарантуванні продовольчої безпеки

У Херсоні енергопостачання подано на каналізаційну насосну станцію, світло в житлових будинках з'явиться поетапно найближчими днями

У Куп'янську-Вузловому ексгумовано тіло залізничника, розстріляного окупантами

На Алеї сміливості у Києві було відкрито табличку з ім'ям прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте

З часу деокупації Херсона у результаті обстрілів загинули 32 людини

Гуманітарна ініціатива "Метінвесту" "Рятуємо життя" приєднується до проєкту з реабілітації постраждалих через війну жінок і дітей

Прем'єр-міністри України та Бельгії обговорили використання заморожених російських активів для майбутнього відновлення

Програми навчання для українських військових в Естонії триватимуть

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА