20% із 530 столичних "Пунктів незламності" виявилися зачиненими - Арахамія

У Києві із 530 “Пунктів незламності”, роботу яких перевірили народні депутати, 20% виявилися зачиненими, повідомив голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія.

“Мені, чесно кажучи, як представнику влади соромно, хоч це має бути соромно не мені, а міській владі Києва. Але мені соромно, бо у 20% ці “Пункти незламності” взагалі зачинені”, - сказав Арахамія в ефірі єдиного телемарафону у суботу.

Глава фракції також зазначив, що не у всіх чинних пунктах створено необхідні умови.

"Десь є три генератори, але вони не підключені, десь немає жодного генератора, десь немає інтернету, десь немає води", - розповів народний депутат.

За словами Арахамії, для того щоб пункти запрацювали на повну силу, народні депутати мають намір підключити представників бізнесу та волонтерів.

"Безумовно, тиснутимемо і працюватимемо з міською владою, щоб протягом двох-трьох днів вирішити всі ці логістичні організаційні питання", - зазначив голова фракції.

Арахамія пояснив, що нардепи вирішили перевірити роботу “Пунктів незламності” у столиці, оскільки було багато скарг від киян, що пункти не працюють, там відсутні тепло, інтернет.