Лідерство України особливо проявляється у гарантуванні продовольчої безпеки

Лідерська роль України особливо яскраво проявляється у гарантуванні продовольчої безпеки, сказав у суботу у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми провели перший Міжнародний саміт із продовольчої безпеки. Українці пройшли через геноцид і сьогодні ми робимо все, що від нас залежить, щоб зупинити нову геноцидну політику Росії", - сказав він.

"Ми не просто відбиваємося від агресії. Ми крок за кроком створюємо систему, яка зупинить агресію, демонтує її наслідки та гарантує довгострокову безпеку – безпеку України, усієї Європи та світу. Продовольча безпека є одним із ключових елементів глобальної стабільності. Це те, в чому лідерська роль України проявляється найбільш очевидно", - наголосив президент.

Він зазначив, що саміт підтримали понад 20 держав. "Загальна сума, яку ми акумулювали для Grain From Ukraine, вже майже 150 млн доларів. Робота триває. Готуємо до 60 кораблів", - повідомив він, додавши: "Ми підтверджуємо, що ніколи більше голод не має використовуватися як зброя".