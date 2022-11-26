Події

20:33 26.11.2022

Лідерство України особливо проявляється у гарантуванні продовольчої безпеки

1 хв читати
Лідерство України особливо проявляється у гарантуванні продовольчої безпеки

Лідерська роль України особливо яскраво проявляється у гарантуванні продовольчої безпеки, сказав у суботу у відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні ми провели перший Міжнародний саміт із продовольчої безпеки. Українці пройшли через геноцид і сьогодні ми робимо все, що від нас залежить, щоб зупинити нову геноцидну політику Росії", - сказав він.

"Ми не просто відбиваємося від агресії. Ми крок за кроком створюємо систему, яка зупинить агресію, демонтує її наслідки та гарантує довгострокову безпеку – безпеку України, усієї Європи та світу. Продовольча безпека є одним із ключових елементів глобальної стабільності. Це те, в чому лідерська роль України проявляється найбільш очевидно", - наголосив президент.

Він зазначив, що саміт підтримали понад 20 держав. "Загальна сума, яку ми акумулювали для Grain From Ukraine, вже майже 150 млн доларів. Робота триває. Готуємо до 60 кораблів", - повідомив він, додавши: "Ми підтверджуємо, що ніколи більше голод не має використовуватися як зброя".

 

 

Теги: #безпека #лідерство #продовольча

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

06:40 22.11.2022
Макрон: Необхідно зробити все задля гарантування безпеки на ЗАЕС

Макрон: Необхідно зробити все задля гарантування безпеки на ЗАЕС

21:36 18.11.2022
У Єврокомісії заявляють, що уважно стежать за безпекою об'єктів інфраструктури

У Єврокомісії заявляють, що уважно стежать за безпекою об'єктів інфраструктури

08:23 15.11.2022
Зеленський закликав провести міжнародну конференцію з повоєнної безпеки

Зеленський закликав провести міжнародну конференцію з повоєнної безпеки

20:13 10.11.2022
Єрмак обговорив із представниками Польщі посилення оборонних можливостей України та шляхи збільшення експорту українського зерна через польську територію

Єрмак обговорив із представниками Польщі посилення оборонних можливостей України та шляхи збільшення експорту українського зерна через польську територію

20:41 04.11.2022
Радник президента США з нацбезпеки Салліван здійснив неоголошений візит до Києва

Радник президента США з нацбезпеки Салліван здійснив неоголошений візит до Києва

20:23 26.10.2022
Єрмак і Залужний провели телефонну розмову з радником прем'єр-міністра Великої Британії Барроу

Єрмак і Залужний провели телефонну розмову з радником прем'єр-міністра Великої Британії Барроу

10:49 18.10.2022
Кабмін створив Координаційний центр забезпечення сил безпеки і оборони України

Кабмін створив Координаційний центр забезпечення сил безпеки і оборони України

20:22 17.10.2022
Україна залишатиметься гарантом глобальної продовольчої безпеки – Зеленський у розмові з президентом ОАЕ

Україна залишатиметься гарантом глобальної продовольчої безпеки – Зеленський у розмові з президентом ОАЕ

19:43 05.10.2022
Туреччина погодилася направити військових до Катару для гарантування безпеки на ЧС 2022

Туреччина погодилася направити військових до Катару для гарантування безпеки на ЧС 2022

13:54 28.09.2022
Єврейська община України відзначає високий рівень безпеки під час святкування Рош Гашана в Умані

Єврейська община України відзначає високий рівень безпеки під час святкування Рош Гашана в Умані

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Енергосистема відновлюється, проте необхідно продовжити економити електрику

Російські окупанти продовжують перегрупування з метою посилення військ на лиманському, авдіївському та новопавлівському напрямках – Генштаб ЗСУ

Авіаударом по Часовому Яру зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки і склад, три людини поранені - глава Донецької ОВА

ЄК готує до відправки в Україну 200 середніх трансформаторів, двох автотрансформаторів і 40 генераторів

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Дніпру збільшилася до 13 осіб - ОВА

ОСТАННЄ

Обмеження у Києві в суботу знизилися до 369 МВт

20% із 530 столичних "Пунктів незламності" виявилися зачиненими - Арахамія

Енергосистема відновлюється, проте необхідно продовжити економити електрику

У Херсоні енергопостачання подано на каналізаційну насосну станцію, світло в житлових будинках з'явиться поетапно найближчими днями

У Куп'янську-Вузловому ексгумовано тіло залізничника, розстріляного окупантами

У Києві очікуються снігопади і морози, комунальники підготували 525 одиниць техніки для прибирання снігу та обробки доріг

На Алеї сміливості у Києві було відкрито табличку з ім'ям прем'єр-міністра Литви Інгріди Шимоніте

З часу деокупації Херсона у результаті обстрілів загинули 32 людини

Гуманітарна ініціатива "Метінвесту" "Рятуємо життя" приєднується до проєкту з реабілітації постраждалих через війну жінок і дітей

Прем'єр-міністри України та Бельгії обговорили використання заморожених російських активів для майбутнього відновлення

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА