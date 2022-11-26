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19:26 26.11.2022

Гуманітарна ініціатива "Метінвесту" "Рятуємо життя" приєднується до проєкту з реабілітації постраждалих через війну жінок і дітей

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Гуманітарна ініціатива "Метінвесту" "Рятуємо життя" приєднується до проєкту з реабілітації постраждалих через війну жінок і дітей

Благодійний фонд DO IT TOGETHER, частина гуманітарної ініціативи "Рятуємо життя" від групи "Метінвест", разом із "Фондом Маша", однією із засновниць якого є українська телеведуча Маша Єфросиніна, розпочали співпрацю в рамках проєкту "Незламна мама".

Згідно з пресрелізом компанії, в рамках першої черги ініціативи понад 140 жінок-працівниць "Метінвесту" та їхніх дітей, які постраждали від війни, а також жінок і дітей загиблих співробітників компанії пройдуть спеціально розроблену програму стабілізації емоційного стану. Перша спільна зміна, яка відбувається у Карпатах, розпочалася 17 листопада та триватиме три тижні.

При цьому уточнюється, що програма "Незламна мама" стане першим спільним проєктом гуманітарної ініціативи "Рятуємо життя" та "Фонду Маша" для реабілітації жінок і дітей, постраждалих від війни. Для "Метінвесту" це не перший проєкт психологічної допомоги під час війни. До цього група надавала допомогу у рамках центрів реабілітації та реінтеграції працівників – вимушених переселенців, а також закуповувала ліки.

Генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков зазначив, що група - це велика родина, війна стала важким випробуванням, адже через обстріл агресора велика кількість співробітників була змушена залишити рідні міста. Понад 1000 співробітників і членів їхніх сімей загинули або поранені в результаті воєнних дій.

"Головне гуманітарне завдання компанії зараз – це підтримка і реабілітація співробітників та співробітниць, які залишаються працювати в компанії, є її опорою та опорою України, тому що роблять все можливе для наближення нашої перемоги. Ми зрозуміли, що маємо почати емоційне відновлення з тих, на чию долю випали найважчі випробування – зі співробітниць "Метінвесту" та їхніх дітей", - пояснив Риженков, якого цитує пресслужба.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

 

 

 

Теги: #реабілітація #ініціатива #метінвест

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