Високі технології від Vizion у галузі медицини, що полегшують роботу лікарів в реабілітації військовослужбовців

Проблеми реабілітації хворих після важких травм або операцій, що в сучасних умовах набувають особливої актуальності, можна вирішувати за допомогою надсучасних технологій. Йдеться про продукцію від бренду Vizion ,яка значно полегшує та підвищує ефективність роботи лікарів фізичної та реабілітаційної медицини.

Особливості сучасної реабілітації в Україні

Одна зі специфічних особливостей реабілітації в сучасній Україні – це вирішення масштабної задачі, що полягає у відновленні здоров’я військовослужбовців, які отримали поранення. Лікарі, що прагнуть сумлінно виконувати свою справу, давно усвідомили необхідність комплексного підходу до вирішення проблеми, адже, окрім фізичного одужання військовослужбовець або цивільна особа, потребує відновлення душевної та психологічної рівноваги.

Безумовно, на цьому шляху ще існують проблеми, проте вже можна спостерігати певні кроки до їхнього вирішення, зауважимо, цілком у дусі XXI сторіччя. Адже на допомогу лікарям сьогодні приходить високотехнологічне обладнання від бренду Vizion – одного з найвідоміших виробників медичного обладнання в Європі.

Компанія Візіон: провідний виробник передового медичного обладнання

Високотехнологічний європейський бренд Vizion — це провідний постачальник медичного обладнання в Україні та інструмент для вирішення проблеми дефіциту спеціалістів.

Компанія Vizion працює за моделлю контрактного виробництва, що дозволяє співпрацювати з найкращими заводами Європи та Азії, для створення високоефективного сучасного, діагностичного та реабілітаційного обладнання. Робота над виготовленням продукції здійснюється під ретельним контролем якості.

Основна відмінність систем та комплексів від Візіон – прості алгоритми та зручність у застосуванні, що дозволяє легко навчитися працювати з обладнанням як помічникам фізичного терапевта, так і досвідченним фахівцям. Застосування обладнання дозволяє одному спеціалісту тримати під пильним контролем процеси реабілітації одночасно до восьми пацієнтів. І це, беззаперечно, дозволяє полегшити роботу лікаря, який спостерігає групу пацієнтів зі схожими діагнозами, а також ефективно, коли йдеться про пізні етапи реабілітації.

Системи Vizion: як це працює на практиці?

Перейдемо до конкретних прикладів:

Застосування системи VZN SLING та апарату VZN i-ReHand V1 , актуальне для комплексного тренування верхніх кінцівок, дозволяє одному фахівцю працювати з групою до чотирьох пацієнтів. При цьому, задача медичного працівника полягає в здійсненні контролю за правильним виконанням рухів.

Тренажери VZN Kinetic-set X1 , що допомагають у відновленні тонусу м’язів, дають змогу лише одному фахівцю працювати з групами до восьми пацієнтів. Отже, прискорюються темпи реабілітації та з’являється можливість прискорення одужання.

Застосування комплексного підходу та використання передового обладнання відкриває нові можливості для більш ефективної реабілітації та підвищення продуктивності праці медичного персоналу. Спеціалісти зазначають, що застосування такого підходу спрямоване на підвищення рентабельності платного медичного закладу при проведенні групових сеансів реабілітації.

Обладнання Візіон: запорука підвищення ефективності реабілітації та якості медичних послуг

Підіб’ємо підсумки. Практика доводить: широке впровадження в роботу реабілітаційних відділень та техніка нового покоління від бренду Vizion допоможе вже в найближчому майбутньому досягти високої продуктивності роботи, прискорити темпи відновлення здоров’я та повернути радощі звичайного життя ще більшій кількості пацієнтів. Окрім того, таким чином відкриваються нові можливості для підвищення якості медичних послуг, навіть з урахуванням дефіциту персоналу, нормалізації режиму роботи лікарів та зменшення їхньої щоденної завантаженості.