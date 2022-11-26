Президент Австрии: через 90 лет украинцам снова приходится бороться за свою жизнь, идентичность и свободу

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) в День памяти жертв голодоморов заявил, что через 90 лет украинцам снова приходится бороться за свою жизнь, идентичность и свободу.

"Чествуя 90-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов в Украине, выражаю глубокое уважение и скорбь. Мы никогда не забудем этот ужасный рукотворный голод, во время которого советский режим намеренно уморил голодом миллионы людей в Украине. Через девяносто лет украинцам снова приходится бороться за свою жизнь, идентичность и свободу. Мы с Украиной!", - написал он в Twitter.