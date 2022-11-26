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14:05 26.11.2022

Президент Австрії: через 90 років українцям знову доводиться боротися за своє життя, ідентичність і свободу

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Президент Австрії: через 90 років українцям знову доводиться боротися за своє життя, ідентичність і свободу

 Президент Австрії Александер Ван дер Беллен (Alexander Van der Bellen) в День пам'яті жертв голодоморів заявив, що через 90 років українцям знову доводиться боротися за своє життя, ідентичність і свободу.

"Вшановуючи 90-ті роковини Голодомору 1932-1933 років в Україні, висловлюю глибоку повагу і скорботу. Ми ніколи не забудемо цей жахливий рукотворний голод, під час якого радянський режим навмисно заморив голодом мільйони людей в Україні. Через дев'яносто років українцям знову доводиться боротися за своє життя, ідентичність і свободу. Ми з Україною!", - написав він у Twitter.

 

Теги: #голодомор #австрія #ван_дер_беллен

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