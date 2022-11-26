Посол Ізраїлю: ми вшановуємо сьогодні пам'ять жертв Голодомору, одного з найбільших злодіянь сталінського режиму

Ізраїль вшановує сьогодні пам'ять жертв Голодомору, одного з найбільших злодіянь сталінського режиму і однієї з найстрашніших трагедій ХХ століття, повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

"Разом з українським народом ми вшановуємо сьогодні пам'ять жертв Голодомору, одного з найбільших злодіянь сталінського режиму і однієї з найстрашніших трагедій ХХ століття", - написав він у Twitter.