Події

13:50 26.11.2022

Посол Ізраїлю: ми вшановуємо сьогодні пам'ять жертв Голодомору, одного з найбільших злодіянь сталінського режиму

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Посол Ізраїлю: ми вшановуємо сьогодні пам'ять жертв Голодомору, одного з найбільших злодіянь сталінського режиму

 Ізраїль вшановує сьогодні пам'ять жертв Голодомору, одного з найбільших злодіянь сталінського режиму і однієї з найстрашніших трагедій ХХ століття, повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.

"Разом з українським народом ми вшановуємо сьогодні пам'ять жертв Голодомору, одного з найбільших злодіянь сталінського режиму і однієї з найстрашніших трагедій ХХ століття", - написав він у Twitter.

 

Теги: #голодомор #ізраїль #бродський

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