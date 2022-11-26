У Дніпрі "приліт", за попередніми даними, міські комунікації та інфраструктура не постраждали - мер

У Дніпрі "приліт", за попередніми даними, міські комунікації та інфраструктура не постраждали, аварійні служби вже всі виїхали на місце, повідомив мер міста Борис Філатов.

"За попередніми даними, після прильоту міські комунікації та інфраструктура не постраждали. Є автоматичне відключення декількох ТП. Подробиці обстрілу та інформацію про жертви чекаємо від вас. Аварійні служби вже всі виїхали на місце", - написав він у Telegram-каналі.