Події

18:40 25.11.2022

Окупанти шукають родичів українських військових та силовиків, продовжують тиснути на працівників ЗАЕС – Генштаб ЗСУ

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Окупанти шукають родичів українських військових та силовиків, продовжують тиснути на працівників ЗАЕС – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти шукають родичів військовослужбовців - учасників АТО/ООС і працівників силових структур у смт Чаплинка Каховського району Херсонської області, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00 п'ятниці, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Водночас триває пошук залишених житлових будинків для розквартирування особового складу підрозділів російських окупаційних військ, йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, противник продовжує тиснути на працівників Запорізької атомної електростанції в Енергодарі Запорізької області. "За наявною інформацією, окремих працівників, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, не допускають до робочих місць", - йдеться у зведенні.

У Сімферополі окупаційна влада інформує населення про дії в разі повітряної тривоги, а також хімічної та бактеріологічної небезпеки.

У Генштабі також повідомили, що противник продовжує зазнавати втрат, зокрема й у центрах підготовки перед відправкою до району ведення бойових дій на території України. "Зокрема, у населеному пункті Деревна Брестської області республіки Білорусь 22 листопада внаслідок порушення заходів безпеки в нічний час один окупант загинув та один отримав поранення", - йдеться в повідомленні.

Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір, розповіли в Генштабі ЗСУ.

Теги: #тиск #окупанти

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