Голову "Нафтогазу" Чернишова перепризначено головою штабу з підготовки об'єктів ЖКГ та ПЕК до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років

Ексміністра розвитку громад та територій (Мінрегіон) Олексія Чернишова перепризначено головою штабу з підготовки об'єктів ЖКГ та ПЕК до осінньо-зимового періоду 2022-2023 років в умовах воєнного стану на посаді голови правління НАК "Нафтогаз України".

Згідно з розпорядженням Кабміну від 22 листопада 2022 року №1054-р, позиції голови та заступника голови штабу передано від міністра та заступника міністра розвитку громад та територій до голови правління "Нафтогазу України" та першого заступника міністра розвитку громад та територій.

Цим розпорядженням Кабмін вніс відповідні зміни до своєї постанови від 7 червня 2022 р. №658 "Про утворення Штабу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2022/23 року під час воєнного стану".

Наразі позиція першого заступника розвитку громад та територій на офіційному вебсайті Мінрегіону відсутня.

Відповідно до розпорядження, на позицію секретаря штабу замість начальника відділу розвитку систем життєзабезпечення департаменту комунальних послуг та комунального обслуговування Мінрегіону призначено директора департаменту комунальних послуг та комунального обслуговування Мінрегіону.

Крім того, зі складу членів штабу виключено заступника директора департаменту комунальних послуг та комунального обслуговування - начальника відділу теплопостачання Мінрегіону, заступника директора департаменту комунальних послуг та комунального обслуговування - начальника відділу водопровідно-каналізаційного господарства Мінрегіону, а також заступника голови правління "Нафтогаз України".

Водночас до складу членів штабу введено заступника міністра громад та територій та голову ДСНС.