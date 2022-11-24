В Україні розгорнуто 4 тис. пунктів незламності, їх кількість зростає – К.Тимошенко

Наразі в Україні вже розгорнуто 4 тис. пунктів незламності і їх кількість продовжує зростати, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

"Наразі в країні розгорнуто 4 тис. пунктів незламності. Нагадаю, ми обіцяли їх розгортати з 24-ї години відсутності електропостачання в містах, але нам вдалося це фактично зробити через 5-7 годин", – сказав Тимошенко в ефірі телемарафону "Єдині новини" в четвер.

За його словами, протягом цього часу вдалося розгорнути основну мережу із 90% наявних пунктів незламності.

"Нам залишилося ще розгорнути трохи більше ніж 100 пунктів, ми над цим працюємо. Будемо їх дорозгортати, а також додатково довозитимемо нові запаси води, їжі, теплих речей і всього необхідного для цих пунктів, тому що люди туди звертаються", - зазначив заступник глави ОП.

Водночас він наголосив, що в деяких містах почалися черги до Пунктів незламності, і наразі міська влада також збільшує їх кількість.

Пункти незламності забезпечують громадян теплом, електроенергією та інтернетом, працюють цілодобово, і в них можна залишатися після комендантської години, нагадав заступник глави ОП.

Він додав, що наразі влада також перекидає частину генераторів мобільним операторам, щоб допомогти підтримати забезпечення українців зв'язком в умовах відключень електроенергії.

"Але все-таки ми сподіваємося, що мобільні оператори зі свого боку все-таки дороблять системи генерації та акумулятори на своїх мережах для того, щоб у нас не зникав мобільний зв'язок, який, нагадую, перебуває у приватній власності", - наголосив Тимошенко.