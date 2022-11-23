"Укрзалізниця" через обмеження електропостачання скасувала 2 поїзди та змінила маршрут рейсів на ділянці Козятин - Шепетівка

Через ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру 22 потяги "Укрзалізниці" продовжують відставати від графіка більш ніж на годину.

Крім того, через відсутність напруги в контактній мережі на ділянці Коростень - Здолбунів у найближчу добу буде змінено маршрут курсування низки рейсів на ділянці Козятин - Шепетівка. Це трохи змінить час у дорозі для 13 рейсів:

- №3/4 Ужгород – Запоріжжя;

- №7/8 Київ – Чернівці;

- №67/68 Київ – Варшава;

- №53/54 Київ - Перемишль;

- №30/29 Ужгород – Київ;

- №17/18 Харків – Ужгород;

- №16/15 Рахів – Харків;

- №92/91 Львів – Київ;

- №95/96 Київ – Рахів;

- №2/1 Івано-Франківськ – Харків;

- №54/53 Перемишль – Київ;

- №750/749 Ужгород – Київ;

- №43/44 Київ – Івано-Франківськ.

Пасажири поїзда №43 Київ – Івано-Франківськ, що прямують до станцій Коростень та Звягель (донедавна – Новоград-Волинський), можуть сісти з тими ж квитками по Києву в поїзд №97 Київ – Ковель або здати квитки із компенсацією 100% вартості.

"Пасажири рейсів, які були скасовані через атаку на енергетичну інфраструктуру і відсутність напруги в контактній мережі, будуть пересаджені на інші рейси, що прямують у тому ж напрямку. Це стосується пасажирів поїздів №723 Харків – Київ та №731 Дніпро – Київ", - повідомили в "Укрзалізниці".

Водночас у разі відмови від поїздки такі пасажири, а також пасажири, чиї поїзди вимушено змінили маршрут, можуть повернути 100% коштів за квитки.

"Для цього треба звернутися до чергового по вокзалу і поставити відмітку на квитку. Потім у будь-якій касі вокзалу пасажир має написати претензійну заяву, до якої докласти квиток", - наголошується в телеграм-каналі УЗ.

Залізниця поверне кошти за скасовану поїздку протягом місяця.