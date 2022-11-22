Події

19:32 22.11.2022

Зеленський закликає французьких мерів допомогти українським містам напередодні зими

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Зеленський закликає французьких мерів допомогти українським містам напередодні зими

Президент України Володимир Зеленський закликав французьких мерів і голів муніципалітетів надати конкретну допомогу українським містам і селам напередодні зими.

"Перед зимою ми зіткнулися з однією з наймасштабніших загроз. Кремль поставив завдання й надалі бити по енергооб'єктах, щоб перетворити холод зими на зброю масового знищення. Росія цим хоче зробити з усієї території України те, що вона робить з окупованими містами і селами", - сказав він у вівторок, виступаючи за допомогою відеозв'язку на 104-му Конгресі мерів та голів муніципалітетів Франції.

Він звернувся із закликом допомогти "пройти зиму і не дати перетворити холод на засіб терору та підкорення". "Нам потрібно багато речей – від генераторів різної потужності до "Старлінків". Для нас це не просто питання про техніку. Для України це захист від терору", - заявив Зеленський.

"Ми маємо чіткі домовленості з президентом Емманюелем Макроном, зокрема і про те, щоб на початку грудня провести конференцію щодо швидкого відновлення України. Я запрошую всіх вас приєднатися до цієї конференції", - сказав він.

Зеленський зазначив, що під окупацію в Україні потрапили понад 3700 міст, сіл та селищ." "Ми бачимо там одне й те саме – повна відсутність можливості нормально і вільно жити. Нам удалося звільнити понад 800 населених пунктів, наслідки окупації – схожі. Все, що російські солдати встигли замінувати - вони замінували, все, що встигли пограбувати - вони грабували", - сказав президент.

"Коли Україна звертається по допомогу в цій війні, ідеться не просто про зіткнення держав. Це зіткнення двох протилежних ставлень до людей і до життя", - зазначив він.

"Коли в місто приходить Росія, там не залишається взагалі нічого від нормального життя. Вона приносить репресії та знущання. Коли ж український прапор повертається на звільнену територію, ми робимо все, щоб разом із ним повернулося нормальне життя", - зауважив Зеленський.

Ось чому Україна, сказав він, "так вдячна всім, хто підтримує нас, нашу оборону, фінанси, відбудову. Це буквально допомога в порятунку життя".

 

 

Теги: #заходи #франція #зеленський

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