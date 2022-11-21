Ізраїль пригрозив розпочати постачання високоточних ракет в Україну, якщо РФ закупить іранські ракети, - ЗМІ

Якщо Росія закупить іранські балістичні ракети, Ізраїль розпочне постачання високоточних ракет Україні, заявив глава Штабу національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата, повідомляє Israel Info з посиланням на кореспондента громадського телеканалу "Кан" Гілі Коена.

"З посиланням на обізнане джерело в дипломатичних колах "Кан" повідомляє також, що МЗС Ізраїлю висловив Росії свій протест у зв'язку з постачаннями іранських дронів. Ноту протесту передав посол Ізраїлю в Москві заступнику міністра закордонних справ РФ Михайлу Богданову", - йдеться в публікації Israel Info.