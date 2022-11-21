Землетрус стався в Індонезії: вже 46 загиблих, постраждали майже 700 осіб

Кількість жертв потужного землетрусу на індонезійському острові Ява зросло до 46 осіб, постраждали майже 700, повідомляє в понеділок агентство Associated Press (AP).

"Нині в обласній лікарні Чіанджуру налічується 46 загиблих і майже 700 поранених. Багато з них постраждали через будівлі, які обрушилися", - заявив голова Національного агентства зі пом'якшення наслідків стихійних лих Індонезії.

В агентстві заявили, що внаслідок землетрусу постраждали десятки будівель, зокрема ісламська школа-інтернат, лікарня та інші державні об'єкти. Зазначається, що кількість жертв може зрости.

Раніше Геологічна служба США повідомляла, що землетрус магнітудою 5,6 стався індонезійському острові Ява. За її даними, осередок землетрусу був поблизу міста Чіанджур.

AP зазначає, що в Індонезії часто трапляються підземні поштовхи, проте вони рідко відчуваються в столиці країни місті Джакарті.

Цього разу у столиці розгойдувалися багатоповерхові будинки, деяких жителів було евакуйовано.