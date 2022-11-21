Саакашвілі спростував інформацію про нібито його отруєння у клініці

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявляє, що ніколи не висловлював своїм адвокатам підозри про своє отруєння у клініці "Вівамед", в якій він перебуває на лікуванні з 12 травня.

"Моє здоров'я справді погіршується й особливо в останні два місяці, але я ніколи не висловлював підозри моїм адвокатам, що нібито мне отруїли. Лікарі клініки "Вівамед"роблять усе можливе. Треба довіритися лікарям і не треба зайво політизувати це питання. Ще раз хочу сказати всім спасибі", - написав Саакашвілі в понеділок у соціальних мережах.

У суботу мати Саакашвілі Гіулі Аласанія заявила журналістам, що її син виявив підвищений вміст в організмі важких металів, зокрема ртуті. "В організмі виявлено ртуть, також барій і талій. Як вони могли до нього (Саакашвілі) потрапити невідомо. Згідно зі звітом лікарів - це інтоксикація. Ізольована людина не могла проковтнути ці речовини", - сказала Аласанія.

Вона вимагає негайного звільнення Саакашвілі із ув'язнення.

Адвокат Шалва Хачапурідзе заявляв журналістам, що незалежні лікарі з грузинського центру "Емпатія" підготували звіт про стан здоров'я Саакашвілі й у політика виявлено понад 30 захворювань. За словами адвоката, висновок лікарів з "Емпатії" буде оприлюднено найближчим часом.

Напередодні спеціальна пенітенціарна служба Мін'юсту Грузії в поширеній заяві спростувала інформацію про можливе отруєння Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні.

"В'язень Саакашвілі декілька місяців перебуває в лікарні під постійним медичним наглядом й отримує необхідну медичну допомогу. Ми наполегливо просимо всіх не розповсюджувати неперевірену, непідтверджену фактами інформацію", - йдеться у заяві.

Експрезидент Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня минулого року. 1 жовтня він був затриманий у Тбілісі, після чого поміщений до в'язниці у місті Руставі, де оголосив голодування. 8 листопада його без погодження з родичами та адвокатами перевели з в'язниці у місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий шпиталь у місті Горі, де він припинив голодування. 12 травня поточного року Саакашвілі був поміщений до цивільної клініки "Вівамед" у Тбілісі, де він перебуває і нині.

У Грузії Саакашвілі проходить у декількох кримінальних провадженнях. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу сфальшованими.