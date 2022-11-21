У неділю окупанти обстріляли три громади

У неділю російські окупанти обстріляли Есманську, Білопольську та Шалигінську громади на Сумщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Білопольську громаду ворог обстріляв із мінометів. Було 22 "прильоти" по одному з прикордонних сіл. Як наслідок, пошкоджено будинок культури, пекарню, магазин, лінію електропередач і газопровід", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Есманську громаду окупанти обстріляли з артилерії, зафіксовано 7 приходів, руйнувань немає.

По Шалигінській громаді ворог випустив 24 міни, також без руйнувань.