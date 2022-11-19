Низку сервісів monobank буде припинено в ніч на неділю через регламентні роботи

Віртуальний monobank з 00:30 до 5:00 у ніч на неділю призупинить роботу низки сервісів через регламентні роботи, повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

"Готуємо системи для працездатності у разі повного блекауту, тому сьогодні вночі з 00:30 до 5:00 ми проводимо регламентні роботи. Нам потрібен цей час для встановлення оновлень на внутрішніх системах", - написав він у телеграмі в суботу.

За його словами, на час робіт не буде доступно відкриття нових карток, рахунків, депозитів, банок і розстрочок.

Також, з 3:00 до 5:00 не будуть доступні операції з картками, зокрема платежі, поповнення, перекази.