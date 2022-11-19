Події

17:14 19.11.2022

У Кіровоградській області припинено діяльність міжрегіонального угруповання, яке переправляло чоловіків призовного віку через кордон

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 У Кіровоградській області припинено діяльність міжрегіонального угруповання, яке займалося переправленням чоловіків призовного віку через кордон.

Як повідомляє Офіс генпрокурора в телеграм-каналі, за процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру 7 особам за фактом незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України (ч.3 ст. 332 КК України).

За даними слідства, організована група переправляла чоловіків до країн Європейського Союзу. Вони готували для замовників пакет підроблених документів для перетину кордону. За переправлення однієї людини брали $ 6,5 тис.

Правоохоронці задокументували низку епізодів незаконного переправлення через кордон.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Кіровоградській області.

 

Теги: #прокуратура #кіровоградська_обл

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