Прем'єр Великої Британії Сунак приїхав до Києва і зустрівся із Зеленським

До Києва приїхав прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, він зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським.

До відео, розміщеного Зеленським в телеграм-каналі, глава Української держави дописав: "Із перших днів війни Україна і Велика Британія були сильними союзниками. Під час зустрічі ми обговорили найважливіші питання як для наших країн, так і для глобальної безпеки. Разом ми сильніші і досягнемо бажаних результатів".

"Під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком обговорили наші можливості захисту української та європейської енергетичної безпеки. Поспілкувалися і про захист українського неба та нашу оборонну співпрацю. Також детально розглянули дипломатичну ситуацію та спільні міжнародні зусилля заради миру. Дякую за принципову підтримку України і максимальну конструктивність у переговорах", - написав Зеленський трохи пізніше.