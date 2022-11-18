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13:00 18.11.2022

Масовані атаки на цивільну інфраструктуру не завадять прокурорам досягти результату у розслідуванні злочинів РФ – генпрокурор

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Масовані атаки на цивільну інфраструктуру не завадять прокурорам досягти результату у розслідуванні злочинів РФ – генпрокурор

 Попри масовані ворожі атаки по цивільній інфраструктурі України, розслідування воєнних злочинів РФ не зупиняється і буде досягнуто результату, зазначає генеральний прокурор Андрій Костін.

У повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в п'ятницю значиться, що Костін провів онлайн-зустріч із генеральним прокурором Республіки Литва Нідою Грунскєне та литовськими прокурорами, подякувавши Литві, яка першою звернулася до Міжнародного кримінального суду для розслідування воєнних злочинів РФ та підтримує Україну на шляху перемоги.

"Ми, зі свого боку, працюємо за будь-яких умов. Навіть масовані атаки на цивільну інфраструктуру не завадять прокурорам досягти результату у розслідуванні міжнародних злочинів РФ", - запевнив Костін литовських колег.

Генпрокурор відзначив просування у розслідуванні, розпочатому в національній юрисдикції Республіки Литва. Так, литовські прокурори провели бесіди з більш як двома тисячами українських громадян, які тимчасово проживають на території Литви, понад 30 українців там уже отримали статус постраждалих.

Окрім того, згідно з повідомленням, Костін поінформував про активну співпрацю з Міжнародним кримінальним судом та значні зусилля України для створення спеціального міжнародного трибуналу за злочин агресії. Також він схвалив підтримку з боку міжнародних партнерів щодо створення компенсаційного механізму.

У свою чергу Грунскєне наголосила, що проблеми України не залишають литовських прокурорів байдужими, і заявила про готовність докласти ще більших зусиль для того, щоб притягнути винних до відповідальності.

 

Теги: #прокуратура #костін

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