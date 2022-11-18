Події

07:44 18.11.2022

В окупованому Куп'янську в ліцеї вилучено понад п'ять тисяч російських підручників та атестати російського зразка

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В окупованому Куп'янську в ліцеї вилучено понад п'ять тисяч російських підручників та атестати російського зразка

Прокурори окружної прокуратури спільно зі слідчими поліції провели огляд ліцею у звільненому Куп'янську (Харківська обл).

"Правоохоронці вилучили понад 5 тисяч російських підручників для школярів 1-11 класів. Крім того, виявлено й атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка, підписані так званою "главою військово-цивільної адміністрації Харківської області", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Слідчі дії проводились у рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності (ч.3 ст.111-1 КК України).

 

 

Теги: #підручники #вилучення #купянськ

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