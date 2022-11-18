У результаті обстрілу Нікополя пошкоджено кілька будинків, лінію електропередачі

У ніч на п'ятницю російські окупанти обстріляли Нікополь, у результаті в місті пошкоджено кілька житлових будинків, лінію електропередачі, автомобілі, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни кілька разів накрили з РСЗВ сам Нікополь. Випустили на нічні квартали понад 40 снарядів. Минулося без постраждалих. У місті пошкоджено кілька багатоповерхових і приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач", - написав голова ОВА у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

"Прилетіло від росіян і в сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Понівечені гаражі та автівки", - також зазначив Резніченко.