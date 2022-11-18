У четвер окупанти обстріляли три громади на Сумщині

У четвер російські окупанти обстріляли з гранатометів, мінометів, артилерії та "Градів" Середино-Будську, Зноб-Новгородську, Есманську громади, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Середино-Будська громада: на одне з прикордонних сіл ворог випустив 15 мін. Без руйнувань", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Ворог обстріляв Зноб-Новгородську громаду чотири рази. О 13 годині окупанти обстріляли з "Градів" прикордоння. Було зафіксовано 10 прильотів по одному селу, ще стільки ж - по іншому.

Пізніше окупанти одночасно обстріляли з мінометів, артилерії та гранатометів. Всього було 11 вибухів, без наслідків.

Близько 17:00 ворог обстріляв прикордонне село з артилерії в Есманській громаді, зафіксовано 12 прильотів. За попередніми даними, руйнувань немає.

"Наразі жодних ударних угрупувань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумщини немає", - зазначив голова ОВА.