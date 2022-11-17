На місці руйнування житлового будинку у Вільнянську розібрано вже близько 70 тонн залишків конструкцій, з-під завалів вилучено тіла 6 загиблих

Аварійно-рятувальні роботи на місці руйнування житлового будинку у м. Вільнянську Запорізької області, у який влучила ворожа ракета вранці 17 листопада, тривають, повідомляє пресслужба Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

"Рятувальники, комунальники та волонтери розбирають завали та вивозять будівельне сміття. Розібрано близько 70 тонн залишків будівельних конструкцій. Наразі з-під завалів вилучено вже шістьох загиблих", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що під завалами, можливо, ще перебувають люди. "У будинку проживало чотири сім'ї – щонайменше вісім осіб", - наголошують у Держслужбі.

Там запевняють, що робота рятувальників не зупиниться навіть уночі. З метою забезпечення належної видимості місць руйнувань співробітники ДСНС встановлять освітлювальні вежі.