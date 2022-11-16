Прем'єр Італії зіткнулася з критикою на батьківщині через рішення поїхати на саміт G20 із дочкою

Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні заявила, що не згодна з політичними опонентами, які розкритикували її за рішення взяти із собою на саміт G20 в Індонезію шестирічну доньку Джиневру.

"Я лише хотіла б запитати тих, хто намагається підтримувати цю захопливу дискусію: ви, правда, вважаєте, що те, як має рости моя дочка, - це ваша справа? Повідомляю вам: це не так. Я маю право виховувати доньку так, як вважаю за потрібне. Також я маю право робити все можливе для своєї батьківщини, водночас не позбавляючи доньку материнського піклування", - написала Мелоні в соцмережах.

Мелоні ще влітку, до того як стати прем'єром Італії, попереджала, що якщо очолить уряд, продовжить активно займатися дочкою. "Жінкам завжди вдається правильно організуватись у таких ситуаціях", - зазначила вона.