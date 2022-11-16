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09:42 16.11.2022

Лідери НАТО та G7 на полях саміту G20 на Балі заявили, що засуджують "варварські ракетні удари" РФ по Україні та пропонують Польщі допомогу у розслідуванні вибухів

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Лідери НАТО та G7, які беруть участь у саміті G20 на Балі, заявляють, що засуджують "варварські ракетні удари" Росії по українських містах та пропонують підтримку у розслідуванні вибухів у Польщі.

Текст заяви поширено у середу пресслужбою Європейської ради.

"Лідери Канади, Європейської ради, Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Нідерландів, Іспанії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів зустрілися на полях саміту G20 на Балі й оприлюднили таке твердження: "Ми засуджуємо варварські ракетні удари, скоєні Росією у вівторок по українських містах та цивільній інфраструктурі. Ми обговорювали вибух, який стався у східній частині Польщі неподалік кордону з Україною. Ми пропонуємо нашу повну підтримку та допомогу у поточному розслідуванні в Польщі. Ми згодні залишатися на зв'язку, щоб визначити відповідні подальші кроки під час розслідування", - йдеться у заяві.

Вони також знову заявили про свою незмінну підтримку України та українського народу перед російською агресією, а також про "постійну готовність притягувати Росію до відповіді за її зухвалі напади на українські громади, навіть попри те, що зустрічається G20, щоб впоратися з більш ширшими наслідками агресії". "Ми всі висловлюємо співчуття сім'ям загиблих у Польщі та Україні", - наголошується у заяві.

Теги: #нато #g7 #обстрелы

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