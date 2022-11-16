Події

08:47 16.11.2022

У Львові відновили електропостачання майже у всьому місті

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У Львові відновили електропостачання майже у всьому місті

Станом на ранок середи, 16 листопада, у Львові майже відновлено електропостачання, здійснено подачу холодної та гарячої води, запущено опалення, повідомив міський голова Андрій Садовий.

"Станом на 8:00 ранку у Львові. Відновили електропостачання майже по всьому місту. Є поодинокі повідомлення про будинки, де ще немає електрики. Працюємо над цим", - написав мер у телеграм-каналі.

За його словами, подачу води та опалення відновлено. "Вода гаряча та холодна", - уточнив Садовий.

Також він поінформував про те, що на маршрути виїхало 57 трамваїв і 59 тролейбусів. Ще додатково випущено 15 автобусів, аби забезпечити нормальну роботу громадського транспорту.

"30% світлофорів у місті вже працює. Не забувайте про правила дорожнього руху і дотримуйтесь безпечної швидкості", - підсумував Садовий.

 

 

 

Теги: #вода #львів #світло

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