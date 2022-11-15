Події

12:53 15.11.2022

Мирний план Зеленського буде виконано в повному обсязі - Данілов

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Мирний план Зеленського буде виконано в повному обсязі - Данілов

Мирний план президента України Володимира Зеленського буде виконано в повному обсязі і з дотриманням графіка, написав у вівторок у твіттері секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"Росії не варто втрачати час. Чим довше Кремль саботуватиме 10 умов миру президента Зеленського, тим катастрофічніша ситуація для Кремля і жорсткіша позиція України. Мирний план президента Зеленського буде виконано в повному обсязі і з дотриманням графіка", - написав він.

 

Теги: #рнбо #данілов

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