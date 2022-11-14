Події

14:12 14.11.2022

Ми готові до миру, але до миру для всієї нашої країни – Зеленський у Херсоні

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Ми готові до миру, але до миру для всієї нашої країни – Зеленський у Херсоні

Україна крок за кроком звільняє окуповані території, і, попри важкі бої та високу ціну перемоги, наша держава пройде цей складний шлях, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із представниками ЗМІ у Херсоні, повідомляє пресслужба Офісу президента.

"Ми крок за кроком ідемо до всіх тимчасово окупованих територій нашої країни. Звичайно, це важко, це довгий і складний шлях. На цій війні – найкращі герої нашої країни", – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна не вірить заявам Росії, яка намагається ввести в оману світову спільноту. "Ми йдемо далі. Ми готові до миру, але миру для всієї нашої країни. Це територія всієї нашої держави. Ми поважаємо міжнародне право й суверенітет кожної держави, а зараз ідеться про суверенітет нашої держави. Тому ми боремося проти російської агресії", – наголосив президент.

Він заявив, що Україна продовжуватиме звільняти території, окуповані агресором. "Нас не цікавить територія інших країн. Нас цікавить лише деокупація нашої країни, наших територій. Тому я не знаю, що буде наступним, але це буде", – наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що сьогодні Україна платить велику ціну за перемоги на фронті, адже ворог не хоче добровільно повертати захоплене. "Ніхто так просто нічого не віддає. Ціна цієї війни висока. Людей поранено, велика кількість загиблих. Тому (російські війська – ІФ-У) відійшли чи втекли – ми вважаємо, що втекли, тому що наша армія оточила ворога, і вони були в небезпеці. Були запеклі бої, і результат – ми сьогодні на Херсонщині", – зазначив глава держави.

 

Теги: #херсон #зеленський

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