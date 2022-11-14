Uber допомагає UNHCR безкоштовно доправляти предмети екстреної допомоги переселенцям по всій Україні

Сервіс на замовлення таксі Uber розробив спеціальну версію платформи Uber Direct та здійснює безкоштовні доставки допомоги Агентству ООН у справах біженців (UNHCR) по всій Україні.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії, ініціатива Uber та UNHCR спрямована на підтримку переміщених та постраждалих від війни сімей необхідними предметами побуту та необхідними речами на зиму.

Станом на понеділок вже 168 вантажівок із речами першої необхідності дісталися за допомогою Uber до громад Київської, Львівської та Дніпропетровської областей, проїхавши загалом понад 10 тис. км.

"Гуманітарні потреби в Україні величезні – близько 17,7 мільйона людей потребують допомоги. Агентство ООН у справах біженців, у рамках колективної відповіді та підтримки Уряду України, поширює необхідні предмети побуту та речі першої необхідності, такі як термоковдри, термоси та матраци, щоб допомогти сім'ям та громадам зігрітися", - зазначають у компанії.

Щоб допомогти UNHCR з логістикою, Uber розробив спеціальну версію платформи Uber Direct, що дозволяє планувати, відправляти та відстежувати доставку предметів екстреної допомоги із центральних складів місцевим громадам. Щоб забезпечити безперебійні доставки, Uber також надає спеціалістам UNHCR цілодобову оперативну підтримку.

Окрім розробки зручного програмного рішення, Uber підтримує UNHCR транспортними послугами, безкоштовно доставляючи предмети екстреної допомоги автомобілями, мікроавтобусами та вантажівками.

"Надаючи безкоштовний доступ до технологій, експертної підтримки та перевезень, ми мобілізуємо всі наші ресурси, щоб допомагати українцям та продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - процитовано в українському офісі слова CEO Uber Дара Хосровшахі.

Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) захищає людей, які були змушені залишити свої будинки через конфлікт та переслідування, працюючи у більш ніж 130 країнах.

Uber співпрацює з гуманітарними агентствами, такими як Агентство ООН у справах біженців та Всесвітня продовольча програма ООН, щоб доправляти екстрену гуманітарну допомогу українцям.

Сервіс Uber в Україні також продовжує працювати у Києві, Львові, Харкові, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку, Рівному та Кременчуці.