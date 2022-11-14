Події

12:34 14.11.2022

Uber допомагає UNHCR безкоштовно доправляти предмети екстреної допомоги переселенцям по всій Україні

2 хв читати
Uber допомагає UNHCR безкоштовно доправляти предмети екстреної допомоги переселенцям по всій Україні

Сервіс на замовлення таксі Uber розробив спеціальну версію платформи Uber Direct та здійснює безкоштовні доставки допомоги Агентству ООН у справах біженців (UNHCR) по всій Україні.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії, ініціатива Uber та UNHCR спрямована на підтримку переміщених та постраждалих від війни сімей необхідними предметами побуту та необхідними речами на зиму.

Станом на понеділок вже 168 вантажівок із речами першої необхідності дісталися за допомогою Uber до громад Київської, Львівської та Дніпропетровської областей, проїхавши загалом понад 10 тис. км.

"Гуманітарні потреби в Україні величезні – близько 17,7 мільйона людей потребують допомоги. Агентство ООН у справах біженців, у рамках колективної відповіді та підтримки Уряду України, поширює необхідні предмети побуту та речі першої необхідності, такі як термоковдри, термоси та матраци, щоб допомогти сім'ям та громадам зігрітися", - зазначають у компанії.

Щоб допомогти UNHCR з логістикою, Uber розробив спеціальну версію платформи Uber Direct, що дозволяє планувати, відправляти та відстежувати доставку предметів екстреної допомоги із центральних складів місцевим громадам. Щоб забезпечити безперебійні доставки, Uber також надає спеціалістам UNHCR цілодобову оперативну підтримку.

Окрім розробки зручного програмного рішення, Uber підтримує UNHCR транспортними послугами, безкоштовно доставляючи предмети екстреної допомоги автомобілями, мікроавтобусами та вантажівками.

"Надаючи безкоштовний доступ до технологій, експертної підтримки та перевезень, ми мобілізуємо всі наші ресурси, щоб допомагати українцям та продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - процитовано в українському офісі слова CEO Uber Дара Хосровшахі.

Агентство ООН у справах біженців (UNHCR) захищає людей, які були змушені залишити свої будинки через конфлікт та переслідування, працюючи у більш ніж 130 країнах.

Uber співпрацює з гуманітарними агентствами, такими як Агентство ООН у справах біженців та Всесвітня продовольча програма ООН, щоб доправляти екстрену гуманітарну допомогу українцям.

Сервіс Uber в Україні також продовжує працювати у Києві, Львові, Харкові, Тернополі, Івано-Франківську, Вінниці, Чернівцях, Хмельницькому, Луцьку, Рівному та Кременчуці.

Теги: #unhcr #uber

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:39 23.08.2022
Безкоштовні поїздки для медиків: Uber, МОЗ і київський благодійний фонд об’єдналися у спільному проєкті

Безкоштовні поїздки для медиків: Uber, МОЗ і київський благодійний фонд об’єдналися у спільному проєкті

07:50 17.11.2021
Uber припиняє роботу Uber Shuttle у Києві – заява компанії

Uber припиняє роботу Uber Shuttle у Києві – заява компанії

16:44 12.04.2021
Uber запустив у Києві промокоди поїздок до лікарень для пацієнтів без COVID-19 на період обмежень міського транспорту

Uber запустив у Києві промокоди поїздок до лікарень для пацієнтів без COVID-19 на період обмежень міського транспорту

10:12 05.04.2021
Uber Shuttle тимчасово призупинив роботу до кінця карантину

Uber Shuttle тимчасово призупинив роботу до кінця карантину

13:55 22.12.2020
Uber запускає у Києві послугу з доставки посилок Uber Connect

Uber запускає у Києві послугу з доставки посилок Uber Connect

11:26 19.10.2020
Uber запустив сервіс спільних поїздок Pool Chance в Києві

Uber запустив сервіс спільних поїздок Pool Chance в Києві

19:45 06.08.2020
Uber купує британського розробника ПЗ для таксистів Autocab

Uber купує британського розробника ПЗ для таксистів Autocab

20:47 28.05.2020
Uber Shuttle з 1 червня відновить роботу сервісу в Києві з обмеженням за кількістю місць у салоні

Uber Shuttle з 1 червня відновить роботу сервісу в Києві з обмеженням за кількістю місць у салоні

12:27 16.04.2020
Uber Eats запустив сервіс доставки на київському Виноградарі

Uber Eats запустив сервіс доставки на київському Виноградарі

12:23 06.04.2020
Uber безкоштовно перевозитиме шатлом усіх працівників підприємств критичної інфраструктури Києва під час карантину

Uber безкоштовно перевозитиме шатлом усіх працівників підприємств критичної інфраструктури Києва під час карантину

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Столтенберг: Україні вирішувати, коли розпочинати переговори з РФ і який їхній результат може бути прийнятним

Сили оборони успішно завершили операцію зі звільнення Херсона - Залужний

Ми готові до миру, але до миру для всієї нашої країни – Зеленський у Херсоні

Очікуємо, що найближчим часом подання електрики до Херсону буде відновлено – Янушевич

У Херсоні з 14 листопада заборонено продаж та виготовлення алкоголю – міськрада

ОСТАННЄ

Столтенберг: Україні вирішувати, коли розпочинати переговори з РФ і який їхній результат може бути прийнятним

Російські окупанти обстріляли один з об'єктів критичної інфраструктури Сумщини, троє працівників у лікарні – голова ОВА

Столтенберг: Ми не повинні недооцінювати можливості російських збройних сил

Сили оборони успішно завершили операцію зі звільнення Херсона - Залужний

Зимові канікули у київських школах розпочнуться за графіком і триватимуть місяць – Кличко

Ми готові до миру, але до миру для всієї нашої країни – Зеленський у Херсоні

Очікуємо, що найближчим часом подання електрики до Херсону буде відновлено – Янушевич

У Херсоні у присутності Зеленського піднято Державний прапор України

Заходи до Дня Гідності та Свободи у 2022 році відбудуться під гаслом "Вистояли на Майдані – переможемо у війні"

У Херсоні з 14 листопада заборонено продаж та виготовлення алкоголю – міськрада

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА