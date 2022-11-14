Мінприроди планує створити Держагентство заповідної справи для розвитку національних парків
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів планує створити Державне агентство заповідної справи для розвитку національних парків, повідомив глава міністерства Руслан Стрілець.
"Одним із найважливіших із розроблених нами заходів – створення Державного агентства заповідної справи. Такі агентства є в усіх європейських країнах", – сказав Стрілець в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
За його словами, у таких агентствах працюють люди, які дбають про захист живої природи та збереження цих фондів, при цьому мають розвивати туристичну складову, щоб збільшити доходну частину і самих об'єктів, і місцевих бюджетів, а також зменшення видатків держбюджету на утримання парків.
"Ми сьогодні думаємо над тим, щоб зробити наші національні природні парки більш самоокупними. Вони мають заробляти гроші, але в жодному разі не повинні допустити когось у зону суворого заповідування, щоб втратити екосистему", – пояснив основну мету міністр.
Він також зазначив, що національний парк – це ще й відповідна кооперація з приватним бізнесом, який і так є на їхніх теренах, проте багато років веде діяльність у тіні.
"Наше завдання зробити так, щоб ця діяльність почала приносити державі доходи у вигляді податків, тим більше в умовах війни вона потребує додаткових надходжень", – уточнив голова Мінприроди.