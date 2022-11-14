Події

10:35 14.11.2022

Українців немає серед постраждалих унаслідок вибуху у Стамбулі - МЗС

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Українців немає серед постраждалих унаслідок вибуху у Стамбулі - МЗС

Громадян України немає серед постраждалих унаслідок вибуху на вулиці Істікляль у центрі Стамбула, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"За інформацією турецької сторони, українців немає серед постраждалих унаслідок вибуху у Стамбулі", - написав він у твіттері.

Вибух пролунав у центрі Стамбула, на людній вулиці Істікляль, у неділю, 13 листопада. Він стався неподалік площі Таксим у районі Бейоглу. Це один із найпопулярніших серед туристів районів міста. За даними турецьких ЗМІ, внаслідок інциденту загинули шестеро людей, постраждала 81 особа.

Інформаційне агентство Anadolu повідомило, що в Туреччині затримано підозрюваного в теракті на вулиці Істікляль у центрі Стамбула.

Теги: #теракт #стамбул

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