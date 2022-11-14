Події

07:45 14.11.2022

Уночі окупанти завдали ракетного удару по одному із сіл Запорізької області

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Уночі окупанти завдали ракетного удару по одному із сіл Запорізької області

У ніч проти понеділка російські окупанти завдали ракетного удару по одному із сіл Запорізької області, в результаті було пошкоджено лінію електромереж, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог продовжує підступні атаки на вільні землі Запоріжжя. Цієї ночі російські нелюди вціліли ракетою в одне із сіл Запорізького району. Внаслідок влучення пошкоджена лінія електромереж. На щастя, інші руйнування відсутні, люди неушкоджені", - написав Старух у телеграм-каналі в понеділок.

 

 

 

Теги: #пошкодження #обстріли #запорізька_область

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